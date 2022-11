Stiri pe aceeasi tema

- In data de 08 noiembrie 2022, in jurul orei 10:20, Poliția Orașului Petrila a fost sesizata de angajatul unei firme de paza cu privire la faptul ca in timp ce se afla in serviciu la fosta Preparatie a Minei Petrila, au venit spre acesta doi barbati necunoscuti, care au intrat in baraca de la postul…

- Intr-o singura noapte, trei hoti au facut ravagii in Tomesti. In decurs de nici patru ore, au atacat firma dupa firma, incepand cu fostul combinat de industrializare a porcilor, anchetatorii retinand in sarcina lor 7 spargeri. Unul dintre hoti nu a putut fi identificat. Ceilalti doi au scapat cu pedepse…

- Ana Baniciu a trecut prin momente dificile, asta dupa ce cantareața se afla la concert in Timișoara, iar mașina i-a fost sparta. Artista a dezvaluit pe rețelele de socializare ca hoții au furat geanta, insa i-au lasat portofelul cu actele. Iata cu ce pagube materiale s-a ales cantareața!

- Oficiali din Nigeria au descoperit o conducta ilegala care a fost conectata la una dintre principalele terminale de export de țiței in mare care a operat nedectata timp de 9 ani, a spus șeful companiei petroliere de stat NNPC LTD, potrivit Reuters.

- La data de 23 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați de catre doua persoane despre faptul ca in cursul acestei dimineți au observat faptul ca le-ar fi fost sustrasa cate o roata de la autoturismele personale, care se aflau parcate pe strada Gheorghe Mateescu,…

- Un tanar curier care se afla in mașina de munca a fost amenințat cu violența și jefuit de doi hoți pe o strada din Gherla, in toiul zilei. Polițiștii i-au gasit pe hoți dupa o saptamana.

- Un padurar din comuna bacauana Blagești a fost batut cu pietre și bate de oamenii din sat. Barbatul susține ca agresorii au recurs la acest gest pentru ca i-ar fi impiedicat sa fure lemne din padure