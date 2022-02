Stiri pe aceeasi tema

- Un incident a avut loc, duminica, intr-un centru comercial din cartierul bucureștean Drumul Taberei. Un angajat al unei companii de telefonie a impins doua femei. Una dintre acestea a cazut și s-a lovit la cap. Cele doua femei, mama și fiica, erau la cumparaturi intr-un centrul comercial din Drumul…

- FOTO VIDEO| Imagini uluitoare surprinse intr-un magazin Vodafone: O femeie in varsta este trantita la pamant de un angajat FOTO VIDEO| Imagini uluitoare surprinse intr-un magazin Vodafone: O femeie in varsta este trantita la pamant de un angajat Imagini uluitoare surprise intr-un magazin Vodafone din…

- Scene incredibile intr-un magazin de telefonie mobila, din Bucuresti. O femeie a fost trantita la pamant de un vanzator. Totul a pornit de la niște telefoane mobile pe care victima si fiica ei le studiau. In urma conflictului, vanzatorul s-a ales cu dosar penal. Fiica femeii a sunat la 112 Vanzatorul…

- Gabriela Firea a anunțat ca in Programul Ministerului Familiei se vor putea inscrie femei cu varsta intre 20 si 45 de ani, iar cuplurile care aplica pot fi persoane casatorite sau necasatorite. Se pot inscrie pentru decontarea FIV si femei singure, iar suma maxima decontata va fi de 4.500 de euro, menționeaza…

- Un mall din sectorul 3 din Capitala ar fi fost evacuat dupa ce a fost primita o amenințare cu bomba. La fața locului s-a deplasat Detașamentul Pirotehnic din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale SIIAS.

- Adriana Iliescu, in varsta de 83 de ani, locuiește alaturi de fiica ei, Eliza Maria, intr-un apartament modest din București. Cele doua se au una pe alta și nu au nevoie de prea multe pentru a fi fericite. Fosta profesoara de romana a devenit mama la 66 de ani, fiind considerata cea mai batrana mama…

- Gabriela Firea l-a criticat pe actualul primar al Capitalei, intr-o postare pe Facebook. Ea a cerut anularea biletelor contra-cost la intrarea de la Targul de Craciun."In calitate de senator al cetatenilor din Bucuresti, solicit primarului general sa anuleze de indata taxa de intrare de 7 lei pentru…

- O femeie in varsta de 57 de ani a intrat in stop cardio-respirator dupa o dezinsecția facuta intr-un bloc din Capitala.Echipajul de la Ambulanța a ajuns de urgența la fața locului pentru a o resuscita. Femeia nu locuia in blocul respectiv, dar avea grija de o locatara in varsta. Ei i s-a facut rau cand…