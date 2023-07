Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Chișinaului, Ion Ceban, a anunțat despre faptul ca „brandul Republicii Moldova” a fost transpus pe o alee din centrul capitalei. Este vorba de simbolul „Pomului Vieții” care unește pietonala Eugen Doga pe care sint desenate clape de pian de covorul tradițional de pe bulevardul Grigore…

- Un covor tradițional „Pomul Vieții”, ce unește pietonala Eugen Doga și clapele pianului, a fost pavat pe aleea din bulevardul Grigore Vieru. O imagine de la locul unde au loc lucrarile a fost publicata pe rețele de primalul capitalei, Ion Ceban.

- Lucrarile desfașurate de catre Primaria Chișinau in centrul istoric al capitalei sint ilegale, a declarat ministrul Culturii, Sergiu Prodan, intr-un interviu oferit in exclusivitate pentru NM, noteaza Noi.md Oficialul susține ca municipalitatea efectueaza lucrarile de inlocuire a invelișului de asfalt…

- Circulația rutiera pe sensul de intrare in orașul Sangera, suburbie a Chișinaului, a fost reorganizata. „A fost implimentata o noua schema de organizare a circulației rutiere la intersecția strada Chișinaului din Singera cu traseul R2 Chișinau-Bender-Tiraspol-M5. Conducatorii auto se vor deplasa din…

- Principalele lucrari pentru transformarea unui segment din Pietonala „Eugen Doga” in clape de pian au fost realizate, iar acum trecatorilor și se deschide o alta imagine atunci cind merg pe caldarimul pietonalei. Proiectul, care este un omagiu adus marelui compozitor moldovean, Eugen Doga, și este realizat…

- Cand vorbim despre Eugen Doga, implicit, vorbim despre muzica si, bineinteles, pian. Mai nou, instrumentul prin care maestrul pune pe note toate emotiile va apara si pe strada care ii poarta numele. Nu este pianul adevarat al muzicianului.

- Au inceput lucrarile de rabilitate a pietonalei Eugen Doga, ce presupun aplicarea pavajului ce imita alternarea clapelor unui pian. Primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat primele imagini, care dezvaluie cum va arata strada dupa reparație.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat ca in acest an iși vor deschide porțile 14 tabere cu sejur de zi și trei tabere in afara Chișinaului. Este vorba de „Poienița vesela”, „Alunelul” și „Cireșarii”. Ion Ceban a specificat ca prețurile urmeaza a fi anunțate in curand.