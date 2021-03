Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Mihaila (21 de ani) a marcat in Parma - AS Roma, scor 2-0, dintr-o pasa primita de la Dennis Man (22 de ani). Cele doua extreme „tricolore” au fost laudate in Gazzetta dello Sport. Cronica meciului Parma - AS Roma 2-0 Valentin Mihaila și Dennis Man au fost cei mai periculoși fotbaliști ai…

- Valentin Mihaila a inscris pentru Parma din pasa lui Dennis Man, in meciul castigat acasa cu AS Roma, scor 2-0, duminica, in etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Italiei. Mihaila a deschis scorul in minutul 9, fructificand o centrare de pe dreapta a compatriotului sau. Potrivit statisticianului…

- Roberto D'Aversa (45 de ani) a lasat sa se ințeleaga faptul ca Gervinho și Jasmin Kurtic au fost lasați in afara lotului din motive disciplinare. Valentin Mihaila a fost titular in Parma - Udinese 2-2 și a obținut o lovitura de la 11 metri. Dennis Man a fost introdus in minutul 66. Gervinho și Jasmin…

- Parma și Udinese se intalnesc azi, de la ora 13:30, in runda cu numarul 23 din Serie A. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Potrivit Gazzetta dello sport, Valentin Mihaila va fi titular la „cruciați”. Ar fi prima partida inceputa…

- Razvan Lucescu, 51 de ani, fostul antrenor al lui Al Hilal, ar fi in carți la Parma, echipa din Serie A la care joaca romanii Dennis Man și Valentin Mihaila. Roberto D'Aversa a ajuns la 3 eșecuri la rand cu Parma in Italia, ocupanta penultimului loc in campionat. Italianul ar fi pe faraș la „cruciați”,…

- Kyle Krause, patronul celor de la Parma, a vorbit despre transferurile lui Valentin Mihaila (21 de ani) și Dennis Man (22 de ani). Man și Mihaila pot fi vazuți la treaba luni, de la ora 21:45, in duelul dintre Verona și Parma. „Avem un nucleu de baza, format din oameni cu mare experiența. I-am pastrat…

- Roberto D'Aversa l-a inclus pe Dennis Man in lotul de 24 al ”cruciaților” pentru meciul de maine cu Napoli (ora 19:00). Valentin Mihaila este și el Astazi, la nici 24 de ore dupa ce Dennis Man a semnat cu Parma, antrenorul echipei emiliene l-a convocat pentru urmatorul meci din Serie A. Debutul era…

- Parma s-a inteles cu FCSB pentru transferul lui Dennis Man in schimbul sumei de 12 milioane de euro plus trei milioane bonusuri, informeaza football-italia.net, care citeaza Sky Sport si Sportitalia. Gigi Becali ar fi vrut 25 de milioane de euro pe Man. Man va pleca in Italia in urmatoarele…