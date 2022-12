Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama, soțul ei, și-au achiziționat in Dubai, in Emiratele Arabe Unite, o locuința. 400.000 de euro costa casa in care vor locui in anumite perioade, caci nu se muta definitiv acolo, vor mai sta și in Romania, unde vedeta are mai multe afaceri. Invitata aseara, 9 decembrie, in…

- Procesul de divorț dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-a incheiat, la fel și procesul pentru custodia și domiciliul copiilor. Intre ei nu s-au incheiat și neințelegerile, Claudia Patrașcanu spune ca e nemulțumita pentru programul pe care il au copiii atunci cand petrec weekendul la Gabi Badalau.…

- Invitata ediției Adevarul Live, realizata și moderata de Antoaneta Banu, Mihaela Feodorof, executive coach și business consultant explica de ce tinerii de azi sunt atat de preocupați de sanatate și fericire și cum sa ii intelegem pentru a forma viitoarele generații din piața muncii

- Paula Seling, in varsta de 43 de ani, are o cariera impresionanta in lumea muzicii, demna de invidiat. In revista VIVA!, cantareața a dezvaluit cum a invațat sa nu se mai lase afectata de rautate și sa devina femeia puternica de astazi.„Cel mai greu moment a fost atunci cand am descoperit ca lumea artistica…

- Cristina Balan este mama a doi baieți cu sindromul Down, iar peste trei luni va deveni din nou mama, de data asta de fetița, interpreta fiind insarcinata in 6 luni. Cristina Balan a devenit in 2013, pentru prima data mama de gemeni, baieții fiind ulterior diagnosticați cu sindromul Down. Invitata la…

- Lia Bugnar s-a desparțit de Anghel Damian dupa 9 ani de relație, iar scenarista pastreaza legatura cu acesta și il suna de fiecare data cand are nevoie. Invitata in emisiunea „Intrebarea mesei rotunde”, ea a facut dezvaluiri despre relația pe care o are in prezent cu fostul iubit. Timp de 9 ani, Lia…

- Lia Bugnar face dezvaluiri despre desparțirea de Anghel Damian in noul sezon al show-ului digital „Intrebarea Mesei Rotunde”. Regizorul este acum intr-o relație cu Theo Rose. A inceput sezonul 4 din show-ul digital „Intrebarea Mesei Rotunde”. Invitata speciala a lui Marius Manole in prima ediție este…