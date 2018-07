Paula Chirilă, dezvăluiri despre viața personală. „Există cineva, suntem la început” Actrița Paula Chirila a facut marturisiri despre viața sa personala la o emisiune de televiziune. La emisiunea Teo Show, de la kanal D, Paula Chirila a afirmat ca exista cineva in viața ei, insa ca relația este deocamdata la inceput, astfel ca nu se poate spune despre barbatul respectiv ca este iubitul ei. „Exista cineva. Deocamdata e perioada de inceput. Discutam, ieșim la cafele. Vorbim ca oameni. Nu e nimic, nu e o relație. Acuma ma las mai greu. Pot sa fac nazuri, am pretenții”, a spus Paula Chirila. In ultima vreme, Paula Chirila s-a pus pe slabit. Dupa șase saptamani de dieta, Paula Chirila… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

