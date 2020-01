Stiri pe aceeasi tema

- PSD nu trebuie sa revina la guvernare in urmatoarea perioada de timp, chiar si daca o motiune de cenzura va fi votata in Parlament, iar Cabinetul Orban va fi demis, a declarat, luni, secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu.

- PSD nu trebuie sa revina la guvernare in urmatoarea perioada de timp, chiar si daca o motiune de cenzura va fi votata in Parlament, iar Cabinetul Orban va fi demis, a declarat, luni, secretarul general...

- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu a declarat, luni dimineața, ca PSD nu trebuie sa revina la guvernare in perioada urmatoare, deoarece romanii trebuie sa vada masurile luate de Guvernul Orban, care nu au nicio legatura cu „agenda cetațeanului”.„PSD nu trebuie sa revina la…

- Potrivit aritmeticii parlamentare, PSD nu are, in acest moment, majoritatea necesara pentru a da jos Guvernul Orban. Impreuna, cele doua partide au doar 228 de voturi, iar pentru ca motiunea sa treaca, este nevoie de 233 de voturi. Astfel, social-democratilor le lipsesc cel putin 5 voturi pentru ca…

- Social-democrații se vor intruni, luni, intr-o ședința a Comitetului Executiv Național, in cadrul careia vor analiza foarte serios posibilitatea inițierii unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban....

- PSD vrea sa dea jos Guvernul PNL, anunta Romania TV. Social democratii pregatesc prima motiune de cenzura, aceasta urmand sa fie depusa in luna februarie a anului viitor, anunta sursa citata. Informatia privind depunerea unei motiuni de cenzura a fost furnizata de catre Niculae Badalau, cel care…

- "Asta este rostul opozitiei. Nu este normal sa pregatim o motiune de cenzura? Ii lasam sa treaca luna de miere. Va fi pe temele pe care o sa ni le dea dansii.(...) Parlamentarii PSD vor face opozitie. Nu ne cereti sa nu facem opozitie. Ar fi culmea. Noi vom face opozitie, asteptam sa treaca luna…

- ALDE susține Guvernul Orban. ”Cea mai buna formula este un Guvern monocolor. Vom cere in Biroul Executiv ca ALDE sa voteze in favoarea investiturii Guvernului Orban”, a spus Calin Popescu Tariceanu. Premierul desemnat, Ludovic Orban, are, marti, discutii cu majoritatea partidelor…