- Un tribunal din Rwanda l-a gasit luni vinovat de terorism pe Paul Rusesabagina, fostul manager de hotel din Rwanda care a sustinut ca a adapostit sute de oameni in timpul genocidului din 1994 din tara africana, devenind ulterior eroul unei pelicule la Hollywood, relateaza dpa, Reuters si AFP.…

- Imagini spectaculoase vin de la Izvorani, unde s-a așternut zapada, in plina vara! O echipa de la Hollywood filmeaza acolo, zilele acestea, acțiunea unui film care are loc de Craciun, intr-un oraș american.

- Tanarul sofer care a provocat alaltaseara un accident rutier in Pacurari nu se afla la prima incalcare grava a legii. In aprilie, agentii de politie au intocmit un dosar penal pe numele sau dupa ce ar fi condus o alta masina fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul a fost prins atunci la volan…

- Pelicula „Col si Ibri descopera electricitatea" urmarește aventurile a doi prieteni care incearca sa schimbe un bec, iar de aici incepe o intreaga aventura. Filmarile au durat doar 4 zile, insa montajul a durat mai bine de o luna.Tanarul actor craiovean nu a folosit echipamente sofisticate sau vreun…