Stiri pe aceeasi tema

- Paul Rusesabagina, directorul unui hotel care a salvat vietile a peste 1.200 de oameni in timpul genocidului din 1994 din Rwanda, o poveste care mai tarziu a inspirat o productie hollywoodiana, a fost inculpat pentru terorism de un tribunal din Rwanda, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Impotriva lui…

- Paul Rusesabagina, un director de hotel care a salvat vietile a peste 1.200 de oameni in timpul genocidului din 1994 din Rwanda, o poveste care mai tarziu a inspirat o productie hollywoodiana, a fost inculpat pentru "terorism" de un tribunal din Rwanda, relateaza dpa. Rusesabagina, in…

- Paul Rusesabagina, prezentat în filmul "Hotel Rwanda” drept un erou care a salvat vietile a peste 1.200 de oameni în genocidul din 1994, a fost arestat de guvernul ruandez sub acuzatii de terorism, a anuntat luni politia, scrie Mediafax.Un cunoscut critic al presedintelui…

- Politia ruandeza a anuntat luni ca l-a arestat pe Paul Rusesabagina, a carui poveste de viata a stat la baza filmului "Hotel Rwanda", si l-a acuzat pe acest critic indelungat al presedintelui Paul Kagame de comiterea unor acte de terorism, informeaza AFP.

- Politia ruandeza a anuntat luni ca l-a arestat pe Paul Rusesabagina, a carui poveste de viata a stat la baza filmului "Hotel Rwanda", si l-a acuzat pe acest critic indelungat al presedintelui Paul Kagame de comiterea unor acte de terorism, informeaza AFP. Biroul de Investigatii din Rwanda…

- Paul Rusesabagina, barbatul care a inspirat celebrul film despre genocidul care a avut loc în 1994, în Rwanda, a fost arestat sub acuzația ca ar conduce o mișcare terorista, au anunțat oficiali citați de BBC.

- Barbatul care a inspirat celebrul film despre genocidul care a avut loc in 1994, in Rwanda, a fost arestat sub acuzația ca ar conduce o mișcare terorista, au anunțat oficiali citați de BBC. Paul Rusesabagina, etnic Hutu, a devenit cunoscut dupa ce filmul „Hotel Rwanda” a descris eforturile pe care le-a…

- Abdullahi Mohamed Ali, fost director al Agentiei Nationale de Informatii si Securitate din Somalia, fost ambasador in Turcia si Regatul Unit, denunta instabilitatea din Somalia sub conducerea presedintelui Mohamed Abdullahi Farmajo. Tara a ajuns intr-o situatie mai rea decat inainte, in mare parte din…