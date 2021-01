Stiri pe aceeasi tema

Campia Turzii se mobilizeaza in continuare intr-un ritm alert pentru a strange banii necesari operației Victoriei. Astazi, restaurantul Gossner a anunțat ca toate incasarile din data de 14 ianuarie,...

Micuța Victoria Maria Tordai, fetița colegei noastre Lili, sufera de un neuroblastom oflactiv (estezioneuroblastom), care este destul de avansat și care a fost descoperit doar in 4 ianuarie 2021.

Primarul Dorin Lojigan a anunțat ca azi a debutat vaccinarea cadrelor medicale, la Campia Turzii. Cu aceasta ocazie, edilul din Campia Turzii a anunțat ca el se va vaccina, ceea ce le recomanda...

Am ajuns la finalul unui an in care am fost solidari și va mulțumesc pentru suportul acordat in demersurile intreprinse de administrația locala, impreuna cu alte instituții ale statului, in...

USR Campia Turzii a anunțat ca se dezice de opinia lui Flaviu Bota (foto), vicepreședintele organizației locale, care a intrat in dizgrația locuitorilor dupa ce a criticat dotarea Spitalului cu un...

Legea nr. 212/2020 privind modificarea articolului 65, alin. (5) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 893/30...

Primarii din Turda și Campia Turzii depun astazi juramantul de investire in funcție. Ceremoniile sunt programate in cadru restrans avand in vedere contextul epidemiologic.

- #ErasmusDays Membrii echipelor de proiecte europene de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Turda se alatura campaniei: „You can do it, teacher! We believe in you!” , campanie dedicata școlilor clujene,