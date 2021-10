Stiri pe aceeasi tema

- Timp de aproximativ 50 de ani, Paul McCartney a fost cel care si-a asumat vina pentru destramarea uneia dintre cele mai populare trupe din istoria muzicii – Beatles. Iata insa ca situația se schimba acum. Muzicianul britanic Paul McCartney a declarat intr-un interviu acordat BBC ca John Lennon a fost…

- Paul McCartney a dezvaluit intr-un interviu acordat pentru BBC Radio 4 ca el isi dorea sa continue sa cante in trupa The Beatles in perioada ce a precedat despartirea acesteia din anul 1970 si ca John Lennon a fost acela care a provocat destramarea grupului britanic, informeaza Reuters.

- Paul McCartney a dezvaluit într-un interviu acordat pentru BBC Radio 4 ca el îsi dorea sa continue sa cânte în trupa The Beatles în perioada ce a precedat despartirea acesteia din anul 1970 si ca John Lennon a fost acela care a provocat destramarea grupului britanic, relateaza…

- Paul McCartney a dezvaluit intr-un interviu acordat pentru BBC Radio 4 ca el isi dorea sa continue sa cante in trupa The Beatles in perioada ce a precedat despartirea acesteia din anul 1970 si ca John Lennon a fost acela care a provocat destramarea grupului britanic, informeaza Reuters. Speculatiile…

- Bateristul legendarei trupei The Rolling Stones, Charlie Watts, a incetat din viața la varsta de 80 de ani. Anunțul a fost facut de agentul artistului, care a transmis condoleanțe familiei. Vestea morții sale s-a raspandit cu viteza, iar printre cei care au trimis mesaje pline de regrete se regasesc…

- Alessia a trait o adevarata drama in ultima perioada. Celebra solista s-a desparțit de tatal baiețelului ei, trecand printr-un divorț dureros. Cum a fost umilita blondina de catre fostul soț și tatal acestuia. Drama prin care a trecut artista Alessia dupa ce s-a desparțit de soțul ei Cantareața Alessia…

- Cantaretul britanic Paul McCartney, in varsta de 78 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie cu momentul in care primeste doza si incurajeaza pe fiecare sa faca la fel, transmite News.ro . „Fiti moderni. Vaccinati-va!”, a scris el in explicatia care insoteste fotografia publicata pe contul urmarit…

- Cantaretul britanic Paul McCartney, in varsta de 78 de ani, s-a angajat in favoarea vaccinarii si a publicat pe Instagram o fotografie cu momentul in care primeste doza si incurajeaza pe fiecare sa faca la fel. "Fiti moderni. Vaccinati-va!", a scris el in explicatia care insoteste fotografia publicata…