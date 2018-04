Paul Damixie lanseaza „Spanish”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul piesei „Get Lost”, hit-ul semnat de Paul Damixie, DJ-ul si producatorul roman se pregateste sa lanseze un nou single, ce imbina beat-uri pop-dance cu imagini pop-art, dinamice, pline de culoare! Piesa se numeste „Spanish” si va fi lansata pe 13 aprilie. „Succesul pe care l-a avut piesa…

- Mark Azekko lanseaza primul single din cariera – “Insane”, featuring Misha Miller, disponibil de astazi pe toate platformele digitale de streaming. Piesa “Insane”, compusa in studiourile DeMoga Music de catre Mark Azekko, Marius Moga si Eneli, este o productie EDM cu influente pop, ce vorbeste despre…

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pentru mai multe atacuri cibernetice,...

- Cantareata britanica Lily Allen a anuntat vineri lansarea celui de-al patrulea sau album, intitulat 'No Shame', care va aparea in iunie si a lansat doua extrase 'Three' si 'Higher', relateaza EFE. Este vorba de prima productie discografica a artistei in varsta de 32 de ani din…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Videoclipul a fost filmat și regizat de San, cu care Vanotek a mai colaborat și pentru “No Sleep” in colaborare cu Minelli. “Back to Me” este deja in top Shazam din Rusia pe…

- Primii artiști anunțați pentru ediția din acest an sunt: Afrojack, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Kygo, Oliver Heldens, Steve Aoki, The Prodigy, Bonobo, Loco Dice, Nina Kraviz, Solomun, Andy C, Dub FX, Flux Pavilion, Modestep, Noisia DJ SET, Pendulum DJ SET, Wilkinson DJ…

- LocoDJ lanseaza primul single si videoclip din cariera – „This Is Love”, o poveste future pop dance, exotica, cu influente moderne de R&B. Piesa „This Is Love" este compusa de Alex Tabacar, Gheorghe Constantin Cristinel si Emanuela Oancea, iar producatorul oficial al acestui material este Geo Da Silva…

- Știi refrenul acela de la „Doar pe a ta” pe care l-ai tot fredonat in ultima vreme? Pregateste-te sa il inlocuiești cu ceva nou, pentru ca Edward Sanda a lansat o noua piesa: „Haine scumpe”. Edward s-a lansat in industria muzicala anul trecut și la doar 19 ani a devenit artistul momentului. Piesa lui…