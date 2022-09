Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri noapte, o garda regala care statea langa sicriul cu trupul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii din Westminster Hall a leșinat și a cazut de pe podium la podea. Momentul a fost surprins de o camera video. Incidentul s-a petrecut in timpul schimbarii garzii de onoare, care are loc la fiecare…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, in cartea de condoleante deschisa in memoria Reginei Elisabeta a II a la resedinta ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, informeaza Agerpres.roIn aceste momente de mare tristete, Romania este alaturi de poporul britanic…

- Presedintele Klaus Iohannis va semna, marti, in cartea de condoleante deschisa in memoria Reginei Elisabeta a II-a la resedinta ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- Poloneza Iga Swiatek, numarul unu mondial, si tunisianca Ons Jabeur , a cincea in clasamentul WTA, s-au calificat, joi, in premiera, in finala turneului de tenis US Open. Swiatek, dubla campioana la Roland Garros (2020, 2022), si-a confirmat statutul de favorita la New York, insa nu va avea o misiune…

- La puțin timp de la decesul Reginei Elisabeta a II-a, Charles a trimis un mesaj lumii. Moartea mult-iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, reprezinta un moment de mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Deplangem profund trecerea in nefiinta a unei suverane pretuite si a unei…

- Un anunț al Casei Regale pe care specialiștii il considera neobișnuit i-a adus degraba la Balmoral pe Charles, viitorul rege al Marii Britanii, prinții Andrew, Eduard și Prințesa Ana. In jurul orei 20.

- Trei noi concurenti de rang inalt au intrat in cursa sambata seara pentru a-i succede lui Boris Johnson in postul de prim-ministrul al Marii Britanii, inclusiv fostul ministru al sanatatii Savid Javid, ceea ce face ca numarul total al candidatilor sa creasca la opt, informeaza AFP preluat de agerpres.…

- Garzile Revoluționare ale Iranului au reținut mai mulți straini, inclusiv al doilea cel mai inalt emisar al Marii Britanii la Teheran, pentru presupuse acte de spionaj, cum ar fi prelevarea de mostre de sol in zone restricționate, a anunțat televiziunea d