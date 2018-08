Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de concurs a respins dosarul depus de medicul de familie Adrian Darabantiu pentru ocuparea unuia dintre cele opt posturi de brancardier scoase la concurs de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, deoarece nu a prezentat adeverinta medicala cu avizul unui psihiatru. „Ma asteptam la respingerea…

- POIANA PINULUI. Razvan Chesa, Eva Gusatu, Andreea Lamoly, David Lucaci si Mihai Ruja. Ei sunt membrii echipajului care au reprezentat Aradul la faza nationala a concursului „Sanitarii priceputi”, organizat de Crucea Rosie Romana in tabara Poiana Pinului din judetul Buzau. Elevi ai Colegiului National…

- E zi de sarbatoare, miercuri, pentru Crucea Rosie: celebrarea a 142 de ani de existenta, de curaj și devotament al celor care au contribuit la misiunea umanitara a Crucii Rosii. De la an la an, organizatia a cautat soluții pentru a veni in ajutorul celor vulnerabili, fiind mereu in prima linie a sprijinului…

- Vasul a ajuns in port la scurt timp dupa rasarit. Translatori si staff-ul medical au fost prezenti pentru a oferi ajutor. Noul guvern socialist al Spaniei a promis servicii medicale gratuite pentru imigranti si sustine ca va investiga fiecare cerere de azil.„Este datoria noastra sa evitam…

- „Creșterea calitații actului medical prin imbunatațirea nivelului competențelor profesioniștilor din sectorul medical”. Asa se numeste proiectul pentru care Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad a castigat fonduri europene nerambursabile in valoare de 13.069.274,88 de lei, prin Programul Operațional…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad in calitate de lider implementeaza proiectul ”Creșterea calitații actului medical prin imbunatațirea nivelului competențelor profesioniștilor din sectorul medical” (COD...

- Accidentul infiorator de joi, 24 mai, de pe raza comunei Secusigiu s-a soldat cinci victime: doi morți și trei raniți. Potrivit informațiilor primite de la reprezentanții Spitalului Județean Arad, unul dintre raniti – soferul autobuzului – este internat pe Secția de Anestezie Terapie Intensiva, altul…

- Unul din cei mai mici membri ai familiei UTA a trecut, in urma cu doua zile, prin clipe cumplite, dupa ce a fost atacat și mușcat brutal de cainele unui vecin din cartierul Aradul Nou. Puștiul Timotei Varvoreanu, portar al grupei 2009, antrenata de Alex Nistor și Norbert Polgar, a fost internat la…