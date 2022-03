Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit executivului bulgar, Olanda va desfasura cate doua avioane de lupta pentru misiuni de 24 de ore in Bulgaria in perioada 1 aprilie - 31 mai pentru activitati de supraveghere aeriana, in acord cu planul integrat al NATO privind apararea aeriana si antiracheta, relateaza Reuters."Pentru…

- Dupa ce vineri Franța a anunțat ca va trimite 500 de militari in Romania din cadrul NATO, in urma invadarii soldaților ruși in Ucraina, acum deja a sosit prima aeronova in țara noastra. Ei au aterizat la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski lanseaza un apel catre Formatul Bucuresti 9 de a ajuta țara sa si de a exercita presiuni impotriva Rusiei invadatoare. Oficialul a lansat vineri un apel catre Formatul Bucuresti 9 (B9), in care se afla Romania, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia,…

- Piloti americani și romani au inceput exerciții comune Avioane de lupta F-16. Foto: Catalin Purcaru. Piloti americani și români de pe avioane F16 au început vineri exerciții comune la Baza 86 Aeriana de la Borcea. Potrivit Forțelor Aeriene Române, aeronavele americane…

- Spania va trimite patru avioane militare si 130 de militari in Bulgaria, in aceasta saptamana, pentru misiuni de politie aeriana, pe fondul cresterii tensiunilor cauzate de concentrarea de forte ruse in apropierea frontierei cu Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul Apararii bulgar, potrivit Reuters.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat duminica ca Germania este pregatita sa trimita trupe suplimentare în Țarile Baltice, dar ”nu livram arme în zonele de criza și nici nu livram arme letale în Ucraina”, relateaza AFP. „Suntem gata sa facem tot ce…

- NATO va trimite mai multe nave și avioane de lupta in Europa de Est, pe masura ce Rusia continua sa-și intensifice prezența la granița cu Ucraina, arata un comunicat postat, luni, pe pagina Alianței . Potrivit comunicatului, Alianța iși consolideaza astfel prezența „descurajatoare” in zona Marii Baltice.…

