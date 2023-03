Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea perioada se anunța una plina de provocari pentru unele zodii, care vor lua in calcul varianta de a se separa de persoana iubita. Problemele nerezolvate revin in cuplu și pot cauza noi tensiuni.

- Trei zodii din horoscop vor trece prin perioade delicate la sfarșitul lunii martie, dupa ce un membru al familiei ii va trada. Chiar daca nu se așteptau la acest lucru, dorința de detașare emoționala ii va ajuta sa faca fața cu succes acestei incercari.

- Ultimele zile din luna martie se anunța tensionate pentru mai multe zodii, care trebuie sa gestioneze eventualele neințelegeri din cuplu. Astrele nu le sunt favorabile nativilor care au tendința sa fie impulsivi.

- In timp ce unii nativi au parte de o promovare sau o marire de salariu, alții stau mai prost la capitolul financiar, caci astrele nu le sunt deloc favorabile la jumatatea lunii martie, atunci cand apar mai multe provocari pentru unii nativi, pe plan financiar.Jumatatea lunii martie se anunța o perioada…

- Astfel, in cele ce urmeaza, va vom prezenta cele mai razbunatoare zodii si care sunt modurile in care vor incerca sa isi ia revansa pentru ceea ce au patit sau pentru ce le-ati facut.Care sunt cele mai razbunatoare zodii?BERBECBerbecii nu se lasa usor calcati in picioare. Sunt capabili prin firea lor…

- Jumatatea lunii martie vine cu probleme pentru unii nativi, care vor afla ca au fost tradați de partener. Urmatoarea perioada va fi una complicata pentru aceste zodii, care pot sa se simta singuri și neințeleși.

- In general, luna februarie este asociata cu perioada in care iubirea este pe prim plan, iar gesturile romantice nu au cum sa lipseasca. Cu toate acestea, astrele le-au pregatit surprize neplacute unor nativi, care trebuie sa gestioneze momentele mai puțin placute in cuplu.

- Luna februarie este considerata perioada in care iubirea plutește in aer, dar nu la fel se poate spune și despre doua zodii, care vor trece prin momente mai delicate in cuplu. Acești nativi trebuie sa fie atenți, pentru ca vor avea parte de surprize neplacute pe plan personal.