Patru ruși dintr-o lovitură Un lunetist al trupelor speciale „Alpha" a eliminat unul dupa altul 4 soldați ruși la un post de observație. Lunetistul a fost filmat in acțiunea pe timp de noapte, iar imaginile distribuite de forțele armate ucrainene au devenit virale pe rețelele de socializare. Forțele speciale ucrainene nu au precizat unde a avut loc acțiunea, insa […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

