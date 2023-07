Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs, in noaptea de marti spre miercuri, pe DN2 - E85, in localitatea Nicolae Balcescu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau.

- Cinci persoane, dintre care un minor, au fost ranite intr-un accident rutier produs, vineri, dupa ce o autoutilitara a intrat in coliziune cu un autoturism pe drumul national DN 17, in zona Pasului Mestecanis, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. La fata locului au intervenit…

- Traficul rutier a fost blocat, iar doua persoane au fost ranite, joi, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Draguseni, dupa coliziunea intre un autotren si o autocisterna, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit acestuia, in urma impactului autotrenul a iesit…

- Cinci persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs in noaptea de sambata spre duminica, la Vicovu de Sus, in urma coliziunii a doua autoturisme, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. La fata locului au intervenit pompierii cu o autospeciala pentru descarcerare…

- Un grav accident rutier a avut loc seara trecuta pe raza localitatii Vicovu de Sus, judetul Suceava.Potrivit ISu Suceava doua autoturisme au fost implicate. La fata locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare, ambulante SMURD, cu sprijinul a doua echipaje SAJ."Cinci…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta diminbeata in jurul orei 6.20 in Pasul Mestecanis din judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava, pompierii militari au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma dotata cu echipament pentru descarcerare si doua ambulante SMURD, cu sprijinul a doua…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident produs marti pe soseaua de centura a municipiului Suceava spre localitatea Patrauti, dupa ce un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Alin Galeata.Potrivit sursei citate,…