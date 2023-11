Stiri pe aceeasi tema

- Satul Zaval din județul Dolj este cuprins de un incendiu uriaș de vegetatie uscata. 15 case au luat foc și 5 persoane care s-au intoxicat cu fum au fost transportate de urgența la spital. Incendiul, care ar fi pornit de la o persoana care a lasat un foc nesupravegheat, a mistuit aproape 11 tone de cereale,…

- Un incendiu a izbucnit la balconul de la etajul 4 a unui bloc de pe b-dul Dacia din Hunedoara. 11 persoane s-au autoevacuat, iar alte 4 au fost scoase de salvatori. Doua persoane intoxicate cu fum au fost transportate la spital. „Astazi, cu puțin timp inainte de ora 17.00, pompieri ai Detașamentului…

- Accidentul a avut loc in localitatea Band, vineri dupa-amiaza, fiind ranite 16 persoane in urma coliziunii dintre un microbuz și un autoturism. Trei persoane, printre care și un copil, au fost transportate la spital, potrivit News.ro.Potrivit ISU Mures, in urma impactului au rezultat un numar de 16…

- Miercuri, 6 septembrie, la ora 17.55, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 despre faptul ca pe D.N. 1C, la intersecția cu D.J. 193 Hideaga, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca autoturismul condus de o femeie de…

- Sapte persoane, dintre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident de circulatie produs, duminica, pe raza comunei Bacani, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui.In accident au fost implicate doua autoturisme care au intrat in coliziune, in urma impactului,…

- Un incendiu s-a produs, marti, la doua apartamente dintr-un imobil din Craiova. 30 de persoane din bloc s-au autoevacuat si nu s-au inregistrat victime, a transmis ISU Dolj. Se intervine cu patru autospeciale, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs in municipiul Craiova, pe Bulevardul Tineretului,…

- Vremea in care cei care "faceau Turcia sau Bucureștiul" și depozitau banii efectiv in galeata a trecut. Au fost mulți ani de glorie pentru intreprinzatorii locali care au profitat de vidul de marfa din anii 90, avand șansa sa vanda aproape orice, de la blugi și aur turcesc la haine chinezești pe banda…