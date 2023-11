Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Primariei Sectorului 4 au transmis ca edilul Daniel Baluta si cei de la Consiliul Judetean Giurgiu vor semna, in cateva zile, primele documente pentru construirea unui aeroport in zona de sud a Capitalei. „Cel mai nou proiect de infrastructura pe care-l vom derula in sudul Capitalei,…

- CARAȘ-SEVERIN – Au inceput lucrarile premergatoare montarii elementelor sistemului de energie plutitor de 1.000 kW! Proiectul „Grebla Lake – Floating Solar Power Plant“, derulat de TMK Hydroenergy Power in parteneriat cu Innovation Norway, isi propune sa „valorifice“ suprafata de circa 3 hectare, neutilizata,…

- Valoarea tichetului de creșa va crește, din octombrie, de la 600 la 620 de lei, prevede un proiect de ordin pus azi in dezbatere la Ministerul Muncii. In prezent avem și doi emitenți de astfel de tichete pe suport electronic, dupa ce s-a pus problema, inclusiv printr-un proiect din Parlament, ca beneficiul…

- Astazi, 25 august 2023, la Casa de Cultura ”Ion Sangerean” a avut loc, o conferința de presa prilejuita de finalizarea implementarii proiectului „Realizarea unui sistem fotovoltaic pentru producere de energie electrica pentru consumul propriu al Orașului Ocna Mureș”. In urma acestui proiect mai multe…

- U.A.T. Ocna Mureș, in calitate de Promotor, a implementat proiectul nr. 2019/ 104281 cu titlul ”Realizarea unui sistem fotovoltaic pentru producere de energie electrica pentru consumul propriu al Orașului Ocna Mureș” / ” Building of a Photovoltaic System to Produce Electricity for Ocna Mures Municipality…

- “Construcția și finalizarea centrelor pentru mari arși reprezinta o componenta importanta a proiectelor de investiții și de dezvoltare a sistemul sanitar din Romania, pe care le deruleaza Ministerul Sanatații in parteneriat cu autoritațile locale din intreaga țara. Responsabilitatea, profesionalismul…

- Proiectul prin care Sibiul va fi legat de Brașov printr-un drum de mare viteza a facut miercuri primul pas. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și un constructor turc au semnat contractul pentru inceperea lucrarilor la tronsonul 3, de 17,6 km. Termenul contractual este de 48 de luni. Constructorul…