Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Republica Moldova care au participat la Olimpiada Internaționala de Chimie, organizata de Republica Populara Chineza și desfașurata in format online, in perioada 10-18 iulie 2022, au obținut patru medalii de bronz.

- Elevii din Republica Moldova au obținut patru medalii de bronz la Olimpiada Internaționala de Chimie, organizata de Republica Populara Chineza. Competiția s-a desfașurat in format online, in perioada 10-18 iulie.

- Elevii romani care au participat la Olimpiada Internaționala de Chimie 2022, organizata de China și desfașurata online, au luat 2 medalii de aur, una de argint și una de bronz, conform rezultatelor anunțate luni, 18 iulie, dupa cum a declarat pentru Edupedu.ro profesoara Daniela Bogdan. „Este o performanța…

- Echipa Republicii Moldova a obținut o medalie de argint, doua medalii de bronz și trei mențiuni de onoare in cadrul Olimpiadei Internaționale de Matematica desfașurata la Oslo, Norvegia, in perioada 9-16 iulie 2022, informeaza Noi.md. Medaliat cu argint a fost Dan Cernatinschi, elev la Liceul Teoretic…

- Elevii din Republica Moldova au participat in perioada 9 - 16 iulie, la Olimpiada Internaționala de Matematica desfașurata la Oslo, Norvegia. Olimpicii au adus acasa o medalie de argint, doua medalii de bronz și trei mențiuni de onoare.

- Cei doi jurnaliști romani eliberați in urma demersurilor facute de MAE au fost insotiti la Chisinau, unde se afla in siguranta in acest moment. In seara zilei de 10 mai 2022, Ministerul Afacerilor Externe a fost informat cu privire la faptul ca doi jurnaliști romani, prezenți in interes profesional…

- Mindrie pentru țara noastra! Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut trei medalii de argint, doua medalii de bronz și o mențiune de onoare in cadrul Olimpiadei Balcanice la Matematica desfașurata in Agros, Cipru, in perioada 04 – 09 mai 2022. Mai exact, medaliile de argint au fost obținute de…