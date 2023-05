Stiri pe aceeasi tema

- Patru avioane mari de tip Boeing 737 sau Airbus vor putea ramane peste noapte pe aeroportul din Otopeni, intr-o parcare noua, speciala. A costat peste 20 de milioane de lei și va permite programarea mai multor zboruri. Odata inchis șantierul, vor fi și alte beneficii pentru pasageri.

- Compania Naționala Aeroporturi București anunța ca a inceput procedura de recepție la finalizarea lucrarilor de extindere a platformei de imbarcare-debarcare nr. 1 de la Aeroportul Internațional „Henri Coanda” București. Totodata, va lua 3 noi remorchere

- Zboruri ale Wizz Air au inregistrat intarzieri in noaptea de luni spre marți, din cauza schimbarii indicativelor din W6 in W4, a informat Compania Aeroporturi București (CNAB). Astfel, schimbarea indicativului la o parte dintre cursele Wizz Air, din ”W6” (Wizz Air) in ”W4” (Wizz Air Malta), realizata…

- Cei patru acuzați – intre care doi directori ai Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), in dosarul deschis de DNA privind contractele pentru inchirierea spațiilor pentru duty free și restaurante din Aeroportul Internațional „Henri Coanda” – Otopeni, și-au predat telefoanele anchetatorilor. …

- Fostul director al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), Alexandru Ivan, omul de afaceri Cristian Balan și doi acționari la firma care a inchiriat spațiile comerciale, saltați de procurori, au declarat surse judiciare. Anchetatorii anticorupție au facut, marți, percheziții la Aeroportul…

- La Deva a sosit astazi, 15 martie 2023, ultimul lot de 4 microbuze electrice și 4 autobuze electrice achiziționate pe bani europeni in cadrul proiectului de modernizare a sistemului de transport public local. Avem 26 de vehicule ecologice care vor circula in municipiul Deva și localitațile…

- Achiziția unei noi locuințe este o decizie importanta și de multe ori o sarcina dificila, din cauza resurselor financiare limitate. Costurile ridicate ii fac deseori pe tineri sa se indoiasca de posibilitatea de a-și permite o locuința, insa creditul bancar poate fi o soluție. Programul Noua Casa 2023…