Stiri pe aceeasi tema

- Doi șoferi din Alba s-au ales cu dosare penale dupa ce au condus autovehicule, aflați sub influența alcoolului. Unul dintre ei a fost oprit in trafic la Miraslau, celalalt la Jidvei. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud l-au depistat pe un barbat de…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, joi, sa inainteze presedintelui Klaus Iohannis propunerea de eliberare din functie, prin pensionare, a Cristinei Tarcea, fost presedinte al Instantei supreme. Pe ordinea de zi a sedintei Sectiei s-a aflat "cererea de eliberare…

- Polițiștii prahoveni au anunțat ca miercuri au organizat percheziții in cadrul cercetarilor demarate inca din toamna anului trecut, dupa ce o femeie a reclamat ca persoane necunoscute au sustras din cimitir doua cruci montate la locul de veci al familiei. Furtul a fost reclamat in septembrie…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurala Targu Frumos au identificat un barbat, de 38 de ani, și doi barbați, de 44 de ani, toți trei din comuna Butea, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in perioada 1 ianuarie…

- Micuții din vestul țarii care au probleme de sanatate și ajung sa fie internați in cadrul Secției IV a Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara sunt cazați in saloane moderne, care arata ca-n Occident. Organizația „Salvați Copiii” a anunțat ca a reușit sa reabiliteze opt saloane la cele mai…

- Politiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita – I.T.P.F. Timisoara au declansat, aseara, in jurul orei 19, o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competenta. Pe raza localitații de frontiera Mercina au fost identificați cinci cetațeni straini,…

- Parchetul National Antiterorist din Franta a anuntat, vineri, trimiterea in judecata a 20 de persoane acuzate de implicare in atacurile teroriste comise la Paris pe 13 noiembrie 2015, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Paisprezece suspecti sunt in arest preventiv…

- Prim-vicepresedintele PNL, vicepremierul Raluca Turcan, a declarat, vineri, la Botosani, ca liberalii vor sustine in Parlament proiectele de lege care vizeaza desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor in justitie si abrogarea actului normativ privind recursul compensatoriu.Turcan…