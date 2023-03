Stiri pe aceeasi tema

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, CSM CSU Constanta si FCC Baschet UAV Arad au obtinut victorii clare, miercuri, in primele meciuri din play-off-ul Ligii Nationale de baschet feminin. Campioana ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a surclasat-o pe teren propriu pe BC Sirius Muresul Targu Mures cu 105-37, Khadijiah…

- Muzeul cinegetic din Sfantu Gheorghe va aniversa, in primavara acestui an, un deceniu de existenta, perioada in care a avut peste 80.000 de vizitatori. Muzeul functioneaza intr-o cladire monument istoric aflata in centrul municipiului, reabilitata de Primarie cu fonduri europene, si a fost infiintat,…

- Doua intalniri de lucru la care sunt invitați sa participe reprezentanții mediului public și ai mediului privat, pentru prezentarea oportunitaților de finanțare la nivel regional, aferente perioadei de programare 2021-2027, vor avea loc saptamana viitoare, la Sfantu Gheorghe. Intalnirile sunt organizate…

- Trei cladiri apartinand Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe vor fi reabilitate termic prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), contractul de finantare, in valoare de peste 23 de milioane de lei, fiind semnat marti la Bucuresti, a anuntat presedintele Consiliului Judetean…

- TEGA a modificat punctele de colectare din Cartierul Ciucului. In acest fel vor fi reduse gramezile de deseuri din aceasta zona. Dupa cum se știe, un numar semnificativ de puncte de colectare a deșeurilor din Sfantu Gheorghe au fost supuse unui vandalism continuu, dupa ce mecanismele de inchidere și…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au inceput pregatirile pentru termoizolarea a patru blocuri de locuinte din centrul municipiului, cuprinse intr-un proiect finantat din fonduri europene prin Programul Operational Regional (POR). Potrivit reprezentantilor Primariei, este vorba despre blocul de…

- Și anul acesta va fi unul bogat in evenimente comunitare și culturale la Sfantu Gheorghe. Presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor, primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, și viceprimarul Vargha Fruzsina au prezentat joi, in cadrul unei conferințe de presa comune la Cinema…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta „ Fogolyan Kristoff” din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a interzice, incepand de luni, vizitarea pacientilor internati in sase sectii, pe fondul cresterii numarului de infectii respiratorii. Potrivit unui anunt postat vineri pe pagina de Facebook a institutiei,…