- Atac intr-un parc din Franța. Cel putin cinci persoane, printre care patru copii de varsta mica, au fost raniti joi dimineata intr-un parc din orasul Annecy din estul Frantei. Atacatorul a fost retinut de politie. In jurul orei 9.

- Mai mulți copii au fost injunghiați in orașul francez Annecy, situat in sud-estul țarii, la aproximativ 200 de kilometri de Lyon. Atacul sanngeros a avut loc la un loc de joaca. UPDATE. Palatul Elysee transmite ca președintele Emmanuel Macron „urmarește situația”, conform BFMTV. UPDATE. Numarul victimelor…

- Atac intr-un parc din Franța. Un individ inarmat cu un cuțit a atacat mai multe persoane. Cel putin sapte persoane, printre care sase copii de varsta mica, au fost raniti joi dimineata intr-un parc din orasul Annecy (estul Frantei). Atacatorul a fost retinut de politie, scrie digi24.ro.

- Cel puțin șapte persoane, dintre care șase copii, au fost ranite joi, 8 iunie, dupa ce au fost atacate cu un cuțit de un barbat intr-un parc din orașul francez Annecy. Trei dintre victime sunt in stare grava, transmite Le Figaro.Atacul a avut loc in jurul orei locale 9:45, iar principalul suspect este…

- Atac fara precedent intr-un parc din Franța. Un barbat a injunghiat mai multe persoane printre care si 6 copii mici, in varsta de 3 ani. #Update: Just in – Video footage of the helicopter at the park in #Annecy, #France, after allegedly an suspected mass stabbing terror attack injured at least 8 minors…

- Sapte persoane, dintre care sase copii, au fost injunghiate de un individ la Annecy, in sud-estul Frantei, a declarat o sursa din cadrul politiei pentru Le Figaro. Potrivit acestei surse, individul a atacat copii si adulti intr-un parc din apropierea lacului Annecy, folosind un cutit. Trei dintre victime…

- Mai multi copii au fost injunghiati intr un atac intr un parc de langa lacul Annecy, in sud estul Frantei, a spus ministrul de interne, citat de bbc.com.Este vorba despre copii cu varste mici, in jur de 3 ani. Faptasul a fost arestat de politie., a mai punctat sursa citata. In aceste momente, autoritatile…