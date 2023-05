Patru candidati la concursul pentru postul de secretar al municipiului Constanta (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpateiEnache Marcela, la data faptei secretar al municipiului Constanta, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu daca…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vizeaza postul de secretar general al NATO, dupa retragerea norvegianului Jens Stoltenberg, in octombrie 2023, potrivit unei surse diplomatica citata de The Sun.

- Primarul Chitac a semnat dispozitia privind incetarea contractului de management al Feliciei Ovanesian din functia de administrator public al municipiului Constanta, prin dispozitia nr. 856 din 24 03 2023. Dispozitie privind incetarea contractului de management al doamnei Ovanesian Felicia Nadina din…

- Primarul a emis dispozitia nr.743 2023 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul care va avea loc in perioada 08 10 mai 2023 in vederea ocuparii unei functii publice de conducere vacante din cadrul Primariei municipiului Constanta Dosarele…

- Este vorba de materiale sanitare pentru Unitatea de Primiri Urgente, Spital si ATI Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a atribuit mai multe loturi prin licitatie publica, pentru furnizare de materiale sanitare. Este vorba de materiale sanitare pentru Unitatea de Primiri…

- ȘCOALA GIMNAZIALA ,,BUICA IONESCU” GLODENI anunța Școala Gimnaziala „Buica Ionescu” Glodeni, cu sediul in comuna Glodeni, str.Centru nr.4, județul Dambovița, organizeaza concurs pentru ocuparea unei funcții, contractual temporar vacante, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, dupa…

- Primarul Vergil Chitac a emis o dispozitie de destiintare pe cale administrativa a lucrarilor de constructii executate pe teren apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, pe str. Fulgerului, intre blocul MFA2 si hotel Pacific, constand in realizarea unei constructii tip foisor pe o suprafata…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, apare drept candidat la postul de secretar general NATO, intr-o analiza realizata de publicația Politico. Discuția pe acest subiect apare in contextul finalului de mandat al actualului secretar general, norvegianul Jens Stoltenberg. Mandatul lui Stoltenberg ar…