Patru baschetbaliste ale CSM Ploieşti, convocate la o acţiune a lotului naţional „U16” Patru dintre componentele echipei de baschet fete U16 a CSM Ploiesti au fost convocate la o actiune a lotului national al Romaniei, care se va desfasura in perioada 8-15 noiembrie, la Bucuresti. Karina Munteanu, Daria Iordachescu, Ioana Savu si Daria Tanase se vor prezenta, luni, la Hotelul „Lia Manoliu”, urmand sa participe la un stagiu centralizat condus de stafful tehnic format din Vera Gavrila si Florentina Pora. Daca pentru Karina Munteanu este o confirmare, ea facand parte si din lotul cu care Romania a participat, in august, la Piestany (Slovacia), la FIBA Women’s U16 European Challengers… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 7 noiembrie, reprezentativa feminina de baschet a Romaniei se reunește la București pentru a pregati primele doua jocuri din noua campanie de calificare la FIBA Women’s EuroBasket 2023.Noul selecționer, Dan Calancea, a convocat pentru pregatiri numeroase jucatoare tinere, dar și pe experimentata…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei se va reuni in 7 noiembrie, la Bucuresti, pentru primele meciuri din preliminariile CE2023, cu un lot intinerit, dupa retragerea mai multor jucatoare cu experinta. Presedintele FRB, Carmen Tocala: ”Nu putem decat sa le multumim pentru anii in care au luptat…

- BC Sirius Tg. Mures a reusit scorul zilei, 114-45 cu formatia AC Triumf Botosani, sambata, pe teren propriu, in prima mansa a turului intai al Cupei Romaniei la baschet feminin. Ruth Helena Sherrill a fost cea mai buna jucatoare de pe teren, cu 37 de puncte si 16 recuperari. FCC Baschet…

- E duminica, e aglomeratie pe Valea Prahovei. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1 Brasov – Bucuresti, intre localitatile Nistoresti si Posada, dar si pe raza statiunilor Predeal, Azuga si Busteni. De altfel,…

- Romanii care se intorc acasa de la munte și mare au parte de trafic cu peripeții. Autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 38, pe sensul catre Capitala, in zona localitații Fundulea, județul Calarași, au avut loc doua coliziuni in care au fost implicate 7 autovehicule, evenimente in urma carora…

- Romanii care se intorc acasa de la munte și mare au parte de trafic cu peripeții. Autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 38, pe sensul catre Capitala, in zona localitații Fundulea, județul Calarași, au avut loc doua coliziuni in care au fost implicate 7 autovehicule, evenimente in urma carora…

- . Nimeni și nimic nu ne poate opri sa ne iubim țara! Ștafeta Veteranilor nu este doar o simpla alergare, este un omagiu pe care noi, cei de astazi, il aducem lor, inaintașilor noștri, pentru jertfa suprema pe care au facut-o pentru Romania. Pentru a reuși este nevoie de fiecare dintre voi! Fiecare kilometru…

- Baschetbalista a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti, Karina Munteanu face parte din lotul reprezentativei feminine de cadete a Romaniei care va participa la FIBA Women’s U16 European Challengers 2021, competiție care se desfasoara in Slovacia. Antrenorii Miruna Crasnic, Larisa Toma si Catalin Tanase…