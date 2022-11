Patru bărbați, prinși în timp ce sustrăgeau lemne într-o pădure din Novaci Polițiștii gorjeni au prins in flagrant patru barbați care sustrageau lemne. Astfel, in timp ce patrulau miercuri in fondul forestier de pe raza satului Hirișești, polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat in flagrant delict, patru barbați, cu varste cuprinse intre 23 și 68 de ani, toți din orașul Novaci, in timp ce exploatau material lemnos. In urma examinarii materialului lemnos existent in rampa primara, s-a constatat ca un arbore esența fag nu prezinta marca silvica, fiind taiat fara drept de cei patru barbați. Materialul lemnos a fost lasat in custodia unui reprezentant silvic,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

