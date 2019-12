Stiri pe aceeasi tema

- Patronul clubului Beirut din Constanta, unde trei dansatoare au ars de vii in urma unui incendiu violent, in aprilie 2014, a fost prins. Dupa aproape o luna de cautari individul a fost gasit de politisti intr-o pensiune din Cluj. George Karam a disparut luna trecuta dupa ce a aflat ca e condamnat la…

