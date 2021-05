Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care operatorii economici decid sa ocupe la capacitate maxima locatiile au obligatia de a verifica daca cei care intra sunt vaccinati. In caz contrar, risca amenzi.Premierul Florin Citu a declarat vineri seara ca cei care participa la evenimente sau merg la fitness pot fi verificați daca…

- In cazul in care operatorii economici decid sa ocupe la capacitate maxima locatiile au obligatia de a verifica daca cei care intra sunt vaccinati. In caz contrar, risca amenzi.Premierul Florin Citu a declarat vineri seara ca cei care participa la evenimente sau merg la fitness pot fi verificați daca…

- Patronii salilor de fitness sau organizatorii de evenimente care decid sa ocupe la capacitate maxima locatiile au obligatia de a verifica daca cei care intra sunt vaccinati. In caz contrar, risca amenzi. Daca nu doresc sa faca aceste verificari, operatorii economici pot alege scenariul ocuparii salilor…

- Ministerul Economiei vine cu noi propuneri de relaxare pentru 1 iunie, printre acestea se numara renunțarea la masca de protecție in aer liber in zonele cu grad ridicat de vaccinare, potrivit informațiilor Digi24. De asemenea, accesul la piscine, atat in cazul celor interioare cat și a celor exterioare,…

- Redeschiderea restaurantelor, doar pentru cei vaccinati. Citu: Daca Germania e OK, putem fi si noi OK. Fiecare tara are un mod de a motiva populatia sa se vaccineze, spune premierul Florin Citu despre ridicarea restrictiilor pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19. Citu a fost intrebat, miercuri,…

- Fara masca pe plaja sau la munte, restaurante sau hoteluri pe litoral cu capacitate 100% in interior și acces la evenimente private, de toate aceste beneficii se pot bucura persoanele vaccinate daca Romania trece de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie, a declarat premierul Florin Cițu.…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca exista pe masa de lucru o discutie in care masurile de relaxare sa fie luate treptat, in functie de numarul persoanelor vaccinate intr-o localitate, spre exemplu.

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca exista pe masa de lucru o discutie in care masurile de relaxare sa fie luate treptat, in functie de numarul persoanelor vaccinate intr-o localitate, spre exemplu.