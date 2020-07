Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de restaurante, adica 30% din totalul celor 35.000- 40.000 de unitati, nu se vor mai redeschide niciodata, susține Dragos Petrescu, presedintele patronatului industriei HoReCa si proprietarul lantului de restaurante City Grill, anunța MEDIAFAX.Afacerile restraurantelor, un business…

- Liderul consilierilor generali ALDE Tudor Tim Ionescu a inițiat și depus un proiect de hotarare de Consiliu General prin care fiecare bucureștean de peste 14 ani va beneficia de un tichet in valoare de 50 RON pe care il va putea folosi in orice restaurant sau cafenea de pe raza Municipiului București."Nu…

- Dupa patru luni de cand restaurantele au fost inchise din cauza pandemiei dec oronavirus, acestea ar putea primi clienti de saptamana viitoare. Premierul Ludovic Orban a discutat cu mai multe asociații din domeniu și a declarat joi seara, la B1 TV, ca in masura in care se ajunge la o intelegere legata…

- Dar, orice nerespectare a legislatiei este sanctionata Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in masura in care se ajunge la o intelegere legata de un set de reguli care sa fie asumate si de reprezentantii HoReCa, Guvernul are disponibilitatea de a permite deschiderea restaurantelor. El a adaugat…

- Operatorii economici precum hoteluri, restaurante și cafenele sunt scutiți inca 90 de zile de la plata impozitului specific in acest an, anunța seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. Plata impozitului se amana pana in 25 octombrie, scrie Mediafax. Potrivit lui Ionel Danca, Guvernul a adoptat in…

- Guvernul si-a dat acordul pentru redeschiderea teraselor, spune proprietarul celui mai mare lanț de restaurante din Romania, Dragoș Petrescu. Acesta a explicat intr-o interventie la Digi24 ca vor urma apoi inca doua faze: va fi deschis jumatate din spatiul interior din zona HoReCa, iar apoi, daca situatia…

- Asta spun reprezentanții industriei hoteliere, care au fost miercuri la o intalnire cu premierul. Asta inseamna ca in lista de motive pentru care romanii vor putea ieși din localitate, de pe 15 mai, vor intra și excursiile la mare, la munte sau in alte stațiuni. Patronii din turism spun ca in zilele…

- Autoritatile sunt in alerta: zece oameni din mai multe comune din judetul Iasi au murit dupa ce au consumat spirt cu eticheta „Sante Med". Cele zece victime nu au stiut ca spirtul pe care il consumau era contrafacut de doi cetateni arabi din Bucuresti, care in loc de alcool etilic, au pus alcool metilic…