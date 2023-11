Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost reținuți de procurorii DIICOT Cluj pentru trafic de droguri. Unul dintre ei este acuzat ca a adus canabis din Spania pe care il vindea apoi cu ocazia unor petreceri tematice.

- Doi barbați din județul Sibiu au fost trimiși in judecata de procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud pentru constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la introducerea in țara de droguri de risc, trafic de droguri de risc, unul din cei doi fiind acuzat și de conducere a unui vehicul sub influența…

- Directorul Terapia Cluj: „Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca, George Simion, Catalin Drula, aveți mare grija de muncitorii din fabrici, de pe șantierele de construcții și din fermele agricole” Directorul Terapia Cluj: „Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca, George Simion, Catalin Drula, aveți mare grija de muncitorii…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a coborat trei locuri, de pe 27 pe 30, in clasamentul Cupei Davis, publicat luni, dupa meciurile desfasurate saptamana trecuta, potrivit Agerpres.Romania a fost invinsa de Taiwan cu scorul de 3-1, la Mamaia, in primul tur al Grupei Mondiale I. Taiwanul,…

- Azi, 10 septembrie, in jurul orei 05.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de intrare in Romania un cetațean roman, domiciliat pe raza județului Bistrița Nasaud. Barbatul in varsta de 62 de ani conducea un autoturism marca…

- Trei romani au aplicat ,,metoda acoperișul”, devenita deja celebra in Romania, pe un barbat din Austria. Astfel, luni, 4 septembrie, romanii i-au propus unui cetațean austriac din zona Graz sa-i renoveze acoperișul casei.Cei trei, cu varste de 22, 24, respectiv 39 de ani, s-au prezentat la domiciliul…

- Angel Tilvar: Romania va oferi un mediu de instruire de inalta calitate pentru piloții romani și pentru cei din state aliate și partenere, inclusiv UcrainaIn contextul participarii la Reuniunea Informala a miniștrilor apararii din Uniunea Europeana, desfașurata la Toledo, in Spania, ministrul apararii…