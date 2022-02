Stiri pe aceeasi tema

- Patrizia Paglieri s-a desparțit de iubitul italian. Relația lor a ajuns la sfarșit, din cauza atitudinii pe care barbatul o avea fața de ea. Fostul chef de la „MasterChef” a anunțat ca iși vinde vila. Ziua Indragostiților a prins-o singura pe Patrizia Paglieri, pentru ca s-a desparțit de iubitul sicilian.…

- Europarlamentarul Daniel Buda a acuzat un "faliment al clasei politice romanești" și a pledat cauza dezvoltarii industriei de procesare alimentara in Romania, avertizand ca, in caz contrar, romanii vor ajunge sa consume "zgarciurile" aruncate de alte state europene. Buda a fost invitat, sambata,…

- Dorin Dobrincu i-a fost profesor lui George Simion la masterat. Iata ce a scris el dupa manifestarile de astazi organizate la Iasi de fostul sau student: "Inteleg ca George Simion, aflat in direct la Antena 3 si ulterior la Realitatea TV, a acuzat miscarile prodezvoltare, pe mine in mod particular,…

- La 82 de ani, Irina Loghin spune ca are un stil de viața sanatos. Celebra cantareața de muzica populara are mare grija la alimentația sa și, in plus, face foarte multa mișcare. Supranumita „Regina muzicii populare”, Irina Loghin are o cariera de zeci de ani. A susținut o mulțime de concerte in Romania…

- Analistul militar Radu Tudor a comentat, la Antena 3, achiziționarea de catre Romania a 32 de avioane F-16 din Norvegia. „Romania are o intarziere uriașa la capitolul inzestrare militara, iar Forțele Aeriene Romane sunt vaduvite de aceste avioane de lupta de mai bine de 25 de ani. Noi facem…

- Cristina Spatar trece prin momente grele din punct de vedere financiar. Cunoscuta cantareața marturisește ca nu se mai descurca atat de bine cu banii și s-a gandit chiar intr-o perioada sa plece din țara. Momente grele pentru Cristina Spatar: vedeta a ajuns la sapa de lemn Cristina Spatar este cunoscuta…

- Concurenții de la „Asia Express – Drumul Imparaților” au intrat in bucataria de la „Chefi la cuțite”, intr-o ediție speciala a emisiunii. Marii absenți ai show-ului au fost Mihai Petre, Lidia Buble și sora ei, Estera. Cei trei au lipsit de la filmari. „Asia Express” continua la „Chefi la cuțite”. Concurenții…

- Autoritațile belgiene au depistat vineri primul caz de infectare cu noua tulpina sud-africana B.1.1.529, potrivit unui anunț al ministrului Sanatații, Frank Vandenbroucke, citat de publicațiile Le Soir și 7sur7 . E vorba despre o persoana testata pe 22 noiembrie, la intoarcerea din strainatate, informeaza…