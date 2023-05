Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe expoziții ale elevilor Colegiului Național „C.D. Loga” gazduite de galeria LogArt din incinta școlii, a venit randul profesorilor sa iși prezinte cateva lucrari de arta plastica, in cadrul programului acestui spațiu cultural, prezentata in contextul anului 2023, cand Timișoara este Capitala…

- Teatrul maghiar timișorean se pregatește de cea de-a XIV-a ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru din Timișoara – o ediție organizata in cadrul programului Capitala Europeana a Culturii 2023, la care vor participa companii din 15 țari, cu spectacole care au loc atat in sala cat și in aer…

- Institutul Cultural Roman (ICR) de la Varsovia itinereaza expozitia "Timisoara - patrimoniul sub reflectoare / Spotlight Heritage Timisoara" la Biblioteca Publica Voievodala din Cracovia, in perioada 21 aprilie - 31 mai 2023.Prezentata initial la Varsovia, cu sprijinul Ambasadei Romaniei in Republica…

- Fundatia Art Encounters si Muzeul National de Arta Contemporana anunta in premiera expozitia-satelit "Black Cloud" a renumitului artist mexican Carlos Amorales. Instalatia va putea fi admirata mai intai la Timisoara, in interiorul unui tramvai personalizat, apoi in cadrul expozitiei-satelit organizata…

- Capitala Greciei, Atena, s-a format in jurul Acropolei, conservand peste 3.000 de ani de cultura, istorie, legende, religiozitate și spiritualitate. Acropola - „orașul inalt” - este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Grecia și din Euro

- Weekendul trecut a avut loc Deschiderea Oficiala a Programului Cultural Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, prin care locuitorii orașului Timișoara, dar și turiștii prezenți, au avut parte de o gama diversa de evenimente unicat. Inca din prima parte a acestui eveniment care inaugureaza…

- Un efort comun a zeci de oameni, pe durata a mai mult de un an de zile, iar Timișoara și a sa Capitala Europeana a Culturii beneficiaza de cea mai mare expoziție din aceasta parte a Europei a pictorului roman suprarealist, Victor Brauner. Muzeul Național de Arta va gazdui, pana la finalul lunii mai,…

- Cu prilejul deschiderii programului cultural „Timișoara 2023: Capitala Europeana a Culturii”, Muzeul Național de Arta Timișoara gazduiește cea mai importanta și cuprinzatoare expoziție din Europa de Est