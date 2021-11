Stiri pe aceeasi tema

- Turismul cultural: oportunitate pentru valorificarea patrimoniului natural din Regiunea Centru. Seminar cu experți din 6 țari ADR Centru va invita sa participați, alaturi de experți in dezvoltarea turismului din Portugalia, Spania, Marea Britanie, Slovenia Bulgaria și Romania, la seminarul tematic “Valorificarea…

- Secția de Științele Naturii a Muzeului Județean Mureș se bucura de o noua decoperire științifica realizata recent de catre echipa de cercetare condusa Vlad Codrea, profesor universitar doctor Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și profesor asociat Secția de Științele Naturii a Muzeului Județean Mureș.…

- Pentru a sublinia importanța pe care considera ca o au autoritațile locale și regionale in structura Uniunii Europene și din dorința de a susține rolul regiunilor in elaborarea politicilor la nivelul UE, Județul Maramureș a semnat de curand alaturi de alte peste 50 de entitați, Declarația privind locul…

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an cea mai rapida revenire din ultimele cinci decenii, insa adancirea inegalitatilor dintre tarile dezvoltate si cele in curs de dezvoltare risca sa submineze acest avans. Anunțul aparține Conferintei ONU pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD), care ia…

- Asociația Dor Strabun din Santana de Mureș, in parteneriat cu Protopopiatul Ortodox Roman Targu Mureș, Secția de Etnografie și Arta Populara din cadrul Muzeului Județean Mureș, Școala Populara de Arta Targu Mureș și Biblioteca Județeana Mureș, a organizat, in perioada 23 – 27 august, Tabara de vara…

- Joi, 26 august 2021, Ministerul Culturii și Arhiepiscopia Sucevei și Radauților au semnat un protocol de colaborare in vederea protejarii, conservarii, restaurarii și valorificarii patrimoniului cultural și a monumentelor istorice din Bucovina. Zona Bucovinei este renumita pentru bisericile și manastirile…

- Reunite sub conceptul Arta-ma, activitațile proiectului iși propun, prin metode inovatoare și experiențe imersive sa iși apropie publicul baimarean. Acțiunile voluntarilor Yellow Shirts și ale partenerilor vor rupe monotonia cotidiana, vor atrage membrii comunitații și ii vor implica in ateliere de…

- "O zi de viața romana in modul cel mai autentic pe care il putem oferi" este un mesaj invitație pe care Nicoleta Man, sef sectie la Sectia de Arheologie din cadrul Muzeului Județean Mureș, ne-a lansat-o de a participa la cea de-a noua ediție a Festivalului de la Calugareni – 9R. Vaduvit de afluxul mare…