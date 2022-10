Patrick Mouratoglou, reacție de ultim moment despre Simona Halep Antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a reacționat cu intarziere dupa ce jucatoarea romana de tenis a fost depistata pozitiv la un control de la US Open și suspendata provizoriu din tenis. Francezul a publicat un mesaj de susținere pentru constanțeanca. „In primul rand aș vrea sa spun ce șoc s-a produs in echipa noastra de cand Simona m-a anunțat de testul pozitiv de la US Open. In aproape 30 ani de cand lucrez cu tot felul de sportivi și atleți nu am intampinat o astfel de situație. Apreciez faptul ca oamenii din tenis care au lucrat cu Simona au vorbit deschis despre acest subiect.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

