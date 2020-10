Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Patricia Maria Tig, locul 58 WTA, a fost eliminata, sambata, in turul trei al turneului de la Roland Garros, de sportiva franceza Fiona Ferro, locul 49 WTA.Ferro s-a impus cu scorul de 7-6 (7), 4-6, 6-0, in doua ore si 48 de minute, informeaza News.ro. Citește și: GALERIE…

- Ioana Bara, prezenta in premiera pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, a fost eliminata in turul 3 al turneului parizian de la Roland Garros, dupa ce a fost invinsa sambata de americanca Sofia Kenin, cap de serie 4, cu 6-2, 6-0. Irina Bara (25 ani, 142 WTA), a facut un meci bun, in care…

- Irina Bara s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Irina Bara, care se afla pentru prima oara pe un tabloul principal la un Mare Slem, a reusit a cincea victorie consecutiva la Paris, dupa ce belgianca Alison van Uytvanck a abandonat la scorul de 6-1, 4-0 si…

- Ana Bogdan a parasit proba de simplu a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de americanca Sofia Kenin (nr. 4), cu 3-6, 6-3, 6-2, joi, in turul doi al competitiei din Hexagon. Ana Bogdan (27 ani, 93 WTA), care si-a egalat cea mai buna performanta a sa…

- Patricia Tig a invins-o joi pe americanca Christina McHale in doua seturi, 6-4, 6-3, si s-a calificat in turul al treilea de la Roland Garros. In runda urmatoare, Patricia Tig o va infrunta pe castigatoarea partidei dintre Elena Ribakina si Fiona Ferro. In turul trei s-a calificat…

- Ana Bogdan a fost invinsa de americanca Sofia Kenin, a patra favorita, cu 3-6, 6-3, 6-2, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Ana Bogdan (27 ani, 93 WTA), care si-a egalat cea mai buna performanta a sa la Paris (2017), s-a inclinat dupa o ora si 51 de minute. Romanca a inceput…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a reusit, marti, cea mai importanta victorie a carierei, 6-3, 6-4 cu croata Donna Vekic, succes care i-a adus calificarea in premiera in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Irina Bara (25 ani, 142 WTA), venita din calificari, se afla pentru…

- Simona Halep o va infrunta pe spaniola Sara Sorribes Tormo in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, care va debuta duminica, potrivit tragerii la sorti efectuate joi seara. Halep (28 ani), campioana din 2018, va juca in premiera cu iberica de 23 de ani, care ocupa locul 70 in ierarhia…