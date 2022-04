Stiri pe aceeasi tema

- "Rusia se va retrage din toate teritoriile (ucrainene - n.r.), cu exceptia sudului si estului", a apreciat Podoliak, intr-o postare pe contul sau de Twitter. El a adaugat ca dusmanul va incerca "sa se baricadeze" in aceste regiuni, sa-si reduca pierderile si "sa dicteze conditiile"."Nu ne putem lipsi…

- Presedintele ucrainean Vladimir Zelenski a lansat simbata un apel Moscovei, afirmind ca este „timpul” sa discutam despre „pace si securitate”. „Este timpul sa ne intilnim. E timpul sa discutam. Este timpul sa restabilim integritatea teritoriala si justitia pentru Ucraina”, a pledat seful statului. Mai…

- Ministerul ucrainean al apararii susține ca, potrivit estimarilor, in cele peste trei saptamani de razboi au fost uciși 14.200 de soldați ruși. BBC noteaza ca prezentarea unui bilanț exact s-a dovedit o provocare de ambele parți, in condițiile in care atat Kievul, cat și Moscova invoca numere și pierderi…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, va merge, marti, pentru a purta tratative de pace la Moscova, dupa care, urmeaza sa plece in Ucraina pentru a obține un armistițiu, a anunțat, marți, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit News.ro. Seful diplomatiei turce „va continua…

- Cel putin 413 persoane au fost arestate in Rusia, luni, in timpul protestelor impotriva razboiului din Ucraina, a raportat portalul pentru drepturi civile OVD-Info, informeaza DPA. Astfel, bilanțul celor arestați de la inceputul demonstratiilor, joia trecuta, sa ajunga la 6.440. Aproximativ jumatate…

- In cinci zile de la invazia Rusiei in Ucraina, președintele Volodimir Zelenski și conaționalii sai au contribuit mai mult la transformarea politicii Occidentului fața de Rusia decat 30 de ani de reuniuni internaționale derulate dupa incheierea Razboiului

- Am toata compasiunea pentru oamenii simpli, nevinovați, din Ucraina, care s-au trezit cu bombele deasupra capetelor lor și empatizez cu toți cei care-și risca viața pentru a-și apara țara și ramin acolo sa lupte cu arma in mina. Tocmai din acest motiv, imi manifest disprețul total fața de „șmecherașii”…

- Aproape 800 de persoane au fost arestate joi de poliția rusa in timpul protestelor impotriva razboiului din Ucraina in mai multe orașe din țara, in special la Moscova și Sankt Petersburg, a informat ONG-ul specializat OVD-Info, citat de Hotnews . Potrivit acestei organizații, cel puțin 788 de persoane…