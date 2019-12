Patriarhul Rusiei consideră „periculos” un proiect de lege care propune înăsprirea pedepselor pentru violenţă domestică Patriarhul rus Kirill a avertizat miercuri împotriva unui proiect de lege &"periculos&" care propune înasprirea pedepselor pentru violenta domestica, într-un context în care aceasta reprezinta un adevarat flagel în Rusia, relateaza Agerpres.



Proiectul facut public saptamâna trecuta, care prevede introducerea de pedepse mai dure pentru responsabilii de violente domestice si de masuri pentru apararea mai eficace a victimelor, a fost deja intens criticat de mediile conservatoare din tara - mai ales credinciosi ortodocsi si clerici -, iar adoptarea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul rus Kirill a avertizat miercuri impotriva unui proiect de lege "periculos" care propune inasprirea pedepselor pentru violenta domestica, intr-un context in care aceasta reprezinta un adevarat flagel in Rusia, relateaza AFP.Proiectul facut public saptamana trecuta, care prevede introducerea…

- Aproape 200 de persoane s-au adunat sambata, intr-un parc, la Moscova, la apelul unei organizatii religioase, in semn de protest fata de un proiect de lege care pedepseste violentele domestice, un flagel mult timp neglijat de autoritati, informeaza g4media.ro. Organizația susține ca legea contravine…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat drept fara egal pe plan mondial "noul sistem de propulsie a rachetelor" in timpul testarii caruia si-au pierdut viata in august cinci angajati ai Agentiei nucleare ruse (Rosatom). Presedintele rus a adaugat ca Moscova va continua sa perfectioneze acest tip…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit marti ca Rusia se face vinovata de multiple incalcari ale drepturilor omului in cazul a doi opozanti condamnati din cauza ca au participat la o ampla adunare impotriva revenirii la Kremlin a lui Vladimir Putin in 2012, relateaza AFP potrivit…

- Rude a zeci de rusi arestati in marja protestelor neautorizate din vara au denuntat marti, intr-o scrisoare 'disperata' adresata presedintelui Vladimir Putin, dosarele penale fabricate sau politice impotriva - potrivit lor - a tot mai multe persoane, informeaza France Presse.Familiile mai…

- "Exercitiile vor implica 213 rampe ale Fortelor Strategice, pana la 105 aeronave, din care cinci bombardiere strategice, 15 nave si cinci submarine, precum si 300 de unitati de diferite arme", a spus un purtator de cuvant al Apararii, potrivit agentiei Interfax. Se asteapta ca la exercitii,…

- Rusia va angaja discutii cu partenerii sai din Orientul Mijlociu despre perspectivele furnizarii de armament nou de combatere a dronelor, a declarat marti Aleksandr Miheev, directorul general al principalul exportator de arme rus Rosoboronexport, citat de Interfax si Reuters, potrivit Agerpres.Moscova…

- "Suntem pregatiti sa ajutam Arabia Saudita pentru ca ea sa isi poata proteja teritoriul. Am putea sa o facem in acelasi mod in care Iranul a facut-o, cumparand sistemele de racheta rusesti S-300 si in acelasi mod in care Turcia a procedat deja prin cumpararea sistemelor de rachete rusesti S-400",…