Ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat cel de-al șaselea pachet de sancțiuni al blocului comunitar impotriva Rusiei, dar l-au eliminat de pe lista pe Patriarhul Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, in urma obiecțiilor formulate de Ungaria, informeaza G4Media . Diplomații și-au exprimat iritarea fața de Ungaria – in special dupa ce premierul Viktor Orban a primit concesii majore in ceea ce privește embargoul asupra petrolului – dar s-a considerat ca, in cele din urma, aprobarea pachetul a fost cel mai important lucru. Comisia Europeana a propus includerea pe lista…