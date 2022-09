Stiri pe aceeasi tema

Pe rețelele de socializare, rușii au inceput sa critice masiv regimul de la Kremlin dupa ce președintele Vladimir Putin a anunțat inceputul mobilizarii parțiale.

Purtatorul de cuvant al președinției, Dmitri Peskov, a calificat acuzațiile Kievului impotriva Rusiei de crime de razboi in teritoriile care au intrat recent sub controlul Ucrainei drept o minciuna.

Rusia s-ar putea confrunta cu o recesiune mai profunda, pe masura ce impactul sanctiunilor americane si europene se extinde, afectand sever sectoarele pe care tara s-a bazat de ani de zile pentru a-si alimenta economia, potrivit unui raport intern pregatit pentru guvern, relateaza Bloomberg.

Taiwanul iși pregatește adaposturile antiaeriene, in contextul in care creșterea tensiunii cu China și invazia Rusiei in Ucraina ridica noi temeri privind posibilitatea unui atac chinezesc asupra insulei democratice, transmite Reuters.

Curtea Penala Internaționala (CPI) intenționeaza sa formuleze acuzații impotriva Rusiei pentru crime de razboi in Ucraina, a relatat miercuri Bloomberg, citand surse.

Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a afirmat joi ca, in anumite circumstante, sanctiunile impotriva Moscovei ar putea fi considerate un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, informeaza Reuters.

Orice intruziune in peninsula Crimeea din partea unui stat membru NATO ar putea echivala cu o declaratie de razboi la adresa Rusiei, care ar putea conduce la al treilea razboi mondial" a declarat luni fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, informeaza marti Reuters preluat de agerpres.

Liderii G7 au calificat luni drept un "atac abominabil" si o "crima de razboi" bombardamentul rusesc cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk in care si-au pierdut viata cel putin 13 persoane, informeaza marti AFP.