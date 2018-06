Patriarhul Daniel: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au avut în comun credinţa fierbinte în Hristos "Deci ce au avut ei in comun, acesti oameni diferiti (Sfintii Apostoli Petru si Pavel - n.r.), un pescar si un rabin? Ce au avut ei in comun? Au avut in comun credinta fierbinte in Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, si legatura duhovniceasca sau comuniunea cu el. De aceea Sfantul Apostol Petru a marturisit dumnezeirea lui Iisus Hristos, cum ne spune Evanghelia de astazi, zicand: 'Tu esti Hristos, Fiul lui Dumnezeul celui Viu!", iar Iisus, auzind marturisirea aceasta ii spune "Nu sange si carne ti-au descoperit tie aceasta, ci Tatal Meu cel din Ceruri. Si tu esti Petru si pe aceasta piatra' -… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

