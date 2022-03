Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, PF Daniel, a transmis, luni, un nou apel pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina, dar si pentru rugaciune pentru pace. El a multumit tuturor celor care s-au implicat si au dat o mana de ajutor celor care fug din calea razboiului, informeaza News.ro . ”Inca de…

- In contextul actual, marcat de violenta si multa suferința in Ucraina, este necesara in continuare ajutorarea refugiaților ucraineni care tranziteaza Romania sau raman aici pentru o vreme, a transmis luni, 7 martie, preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. „Suntem chemati sa inmulțim…

- Este odihnitor si incurajator sa primesti vestea ca, intr-o lume tot mai lacoma dupa noutati si tot mai indiferenta fata de istorie, fata de adevaratele modele ale neamului nostru, exista evenimente de factura cultural-religioasa precum "Zilele Mitropolit Visarion Puiu", care isi confirma anual statutul…

- Romania condamna anunțul Rusiei de activare a capacitaților sale nucleare, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Comunicatul MAE este transmis dupa participarea ministrului Bogdan Aurescu la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe. „Reuniunea a avut pe agenda noul pachet de sanctiuni…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca Romania condamna cu fermitate orice incercare de a pune la indoiala suveranitatea, integritatea teritoriala și independența Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat miercuri ca Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, are dreptul sa se exprime liber pe orice tema, dar strict personal si nu in numele Bisericii Ortodoxe Romane, care comunica prin Sfantul Sinod si prin Cancelaria acestuia. Banescu spune…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis in ședința de joi inscrierea in calendarul ortodox a unui nou sfant. Este vorba despre Sfantul Ierarh Diadoh, Episcopul Foticeii care va fi praznuit in fiecare an, la 29 martie, cand este celebrat Sfantul Mucenic Marcu, episcopul Aruteselor. In cadrul…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis ca anul 2023 va fi „Anul omagial al pastorației persoanelor varstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cantareților bisericești (psalți)” in Patriarhia Romana. Muzica psaltica a cuprins, in ultimii ani, o dezvoltare fara precedent…