Patriarhul Daniel, mesaj după moartea preotului Tănăsache Costea: Am aflat cu multă durere de trecerea din această viață Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe la slujba de inmormantare a Parintelui Asistent Dr. Atanasie–Tanasache Costea, care a pierit in urma unui accident rutier. „Am aflat cu multa durere de trecerea din aceasta viața, in urma unui tragic accident rutier, in ziua de marți, 11 iulie 2023, a Parintelui Atanasie–Tanasache Costea, fost cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul, Universitatea din București, și preot imbisericit la biserica Sfantul Ilie – Grant, Protoieria Sector VI Capitala, pe care a pastorit-o, in calitate de paroh, din anul 2010 pana la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de protestatarii din Bucuresti, Cluj, Sibiu, Prahova, Buzau si Galati, judetul Alba este si el reprezentat de membrii sanitari de la Spitalul Orasenesc Campeni. Continuand seria protestelor declanșate in urma cu doua luni, Federația „Solidaritatea Sanitara” anunța printr-un comunicat de presa…

- Victima teribilului accident de circulație care a avut loc marți pe E85, in Ialomița, e parintele Tanasache Atanasie Costea. Mașina condusa de preot a fost strivita sub o cisterna și tarata zeci de metri printr-un lan de porumb.Vestea morții preotului a fost data de basilica.ro, site-ul Patriarhiei…

- David Popovici, inotatorul roman in varsta de 18 ani, a anunțat ca a fost admis la facultate in București și a dezvaluit ce specializare a ales sa urmeze. Deși a avut ocazia de a parasi țara pentru a studia cu bursa in Statele Unite ale Americii, David Popovici a ales sa ramana in Romania și a fost…

- „Oficial, din toamna voi fi student la Universitatea din București. Am ales Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) a Universitații din București pentru ca simt ca am o inclinație spre acest domeniu și pentru ca știu ca cel mai bun mediu de formare este cel in care ai familia și prietenii…

- David Popovici a anunțat oficial ca iși va continua studiile la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universitații din București. „Ne vedem in campus!”. David Popovici, dublu campion mondial in probele de 100 și 200 m, a postat, marți, un mesaj in care a anunțat oficial ce facultate…

- 30 iunie – 2 iulie 2023: Conferința internaționala CLIE-2023 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 30 iunie – 2 iulie 2023: Conferința internaționala CLIE-2023 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației din cadrul Universitații…

- Marți 27 iunie, la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universitații din Suceava este programata proba scrisa a examenului de licența. Intr-o emisiune la Radio Top, șefa Departamentului de Științe ale Educației, conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, a declarat ca, ulterior, studenții…

- George Marin In acest final de saptamana s-au disputat mai multe turnee finale in campionatele juniorilor. In turneul „Valoare”- cu cea mai puternica reprezentare prahoveana, cea a fetelor junioare III – finala mica s-a disputat intre echipele ploieștene CSM și Academia Junior, urmand ca pentru titlul…