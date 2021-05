Patriarhul Daniel a spus sambata seara, la ceremonia de primire a Sfintei Lumini, ca intrarea mai multor credinciosi in Biserica Sfantului Mormant de la Ierusalim a fost posibila si datorita faptului ca in Israel, ca urmare a vaccinarii unui procent foarte mare din populatie, au fost relaxate masurile. Astfel, Patriarhul a adresat un indemn la imunizare, spunand ca „incepand cu 23 mai, speram si noi sa putem trimite din nou grupuri de pelerini, desigur, de preferinta pelerinii vaccinati, care sa reia vizitele, pelerinajele in Locurile Sfinte”. „Anul acesta, 2.500 de persoane au fost lasate sa…