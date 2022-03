Patriarhul ortodox al Constantinopolului Bartolomeu a declarat, marți, ”de neimaginat” distrugerile cauzate ”de aceasta invazie oribila in națiunea ucraineana și in intreaga lume” la intalnirea de la Varșovia cu refugiați ucraineni, transmite AFP. Inaltul prelat ortodox, in varsta de 82 de ani, este in Polonia la invitația președintelui polonez Andrzej Duda. Cu aceasta ocazie, Patriarhul a condamnat razboiul rus declanșat in Ucraina: ”un razboi intre ortodocși este absolut inacceptabil”. Populația ucraineana este preponderent ortodoxa, imparțita intre ortodocșii ai Patriarhiei Moscovei și ortodocșii…