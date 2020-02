Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti Este recomandat credinciosilor sa renunte la gestul insemnarii cu apa binecuvantata, iar persoanelor cu varste de peste 70 de ani si care prezinta simptome de raceala, sa urmareasca online ceremoniile, Patriarhia Romana face și ea recomandari asemanatoare,…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca primul caz din Romania confirmat de infectare cu coronavirusul Covid-19 este un barbat dintr-o localitate din judetul Gorj, care a intrat in legatura cu cetateanul italian din Rimini venit in zona in perioada 18-22 februarie, starea acestuia fiind…

- Femeia de 29 de ani din Ramnicu Sarat care marti s-a prezentat la Spitalul Judetean Buzau cu febra, dureri musculare si tuse, spunand ca a venit recent din Italia, nu este infectata cu coronavirus, ci are gripa de tip A.

- Bihorul este primul judet unde factorii decizionali in gestionarea actiunii anti-Covid 19 au instruit medicii de familie. Un numar mare dintre cei peste 400 de medici de familie din judet au fost la intalnirea cu Directia Sanitar Veterinara si ISU. Acolo au fost invatati cum ar trebui sa reactioneze…

- Managerul Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, luni, ca in minivacanta s-au prezentat la spital 1.592 de persoane, dintre care 636 prezentau gripa, desi recomandarea sa a fost ca persoanele cu simptome clare sa stea acasa. In plus, Streinu-Cercel a precizat…

- Managerul Institutului de Boli Infectioase ”Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, luni, ca in minivacanta s-au prezentat la spital 1.592 de persoane, dintre care 636 prezentau gripa, desi recomandarea sa a fost ca persoanele cu simptome clare sa stea acasa. In plus, Streinu-Cercel a precizat…

- La noi in tara situatia s-a calmat dupa ce sambata seara a fost declansata alerta pe Aeroportul Otopeni, din cauza unui pasager cu simptome asemanatoare celor provocate de virusul din China.

- Amalia Serban, director in cadrul Ministerului Sanatatii, a declarat miercuri ca in cazul in care profesorii constata ca elevii prezinta simptome de gripa, ar trebui sa-i cheme parintii acestora pentru a-i lua acasa, potrivit Agerpres. "Teoretic, este atributia medicului scolar si a asistentei din…