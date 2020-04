Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere complexitatea provocarilor și amenințarilor globale actuale cu care se confrunta societatea romaneasca, importanța cercetarii științifice pentru abordarea acestor provocari, estimarea amenințarilor și riscurilor, precum și oferirea de soluții pentru reducerea impactului asupra cetațenilor,…

- Decizia a fost luata pentru a evita riscurile de transmitere a noului coronavirus, consiliere parinților urmand sa fie facuta on-line pana cand va trece pandemia și vor fi ridicate restricțiile impuse in acest context. In urma cu o luna a debutat la Buzau programul „Pass the Voice”, inițiat de asociația…

- Cei de la PSD acuza, pe pagina oficiala de Facebook, faptul ca Executivul vrea sa ingroape celebrul program ”Tomata”, asta pentru ca il subfinanțeaza. Programul ”Tomata” a fost lansat și susținut de fostul lider PSD, Liviu Dragnea impreuna cu fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea.Citește…

- Renault a anuntat vineri ca va lansa in 2021 primul model electric Dacia. Viitorul model Dacia va fi lansat pe piata europeana in urmatorii doi ani, scrie Ziarul Financiar.Citește și: Victor Ponta poveste TERIFIANTA cu mama lui, din spitalele romanești: M-au sunat la ora 11 noaptea Renault…

- Programul privind producerea de tomate in spații protejate, respectiv in sere și solarii, va fi derulat și in acest an, resursele financiare, alocate integral din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, insumand 39,5 milioane de euro. Ca și anul trecut, suma pe care o va primi fiecare…

- Acest Program se bazeaza pe Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane. Derularea programului este reglementata de Hotararea de Guvern 784/2018. Programul este destinat distribuirii de ajutoare…

- Agentia Nationala a Ocuparii Fortei de Munca (ANOFM) anunta inceperea de luni, 13 ianuarie, a perioadei de inregistrare a aplicatiilor in programul destinat studentilor care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacantei de vara, minim 2 luni, potrivit unui…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) va lansa un program de finantare care va ajuta proprietarii de case sa le eficientizeze din punct de vedere energetic, reducand consumul de energie si, implicit, emis...