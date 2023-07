PĂȚANIE – Băimărean prins în Coaș pe un ATV neînmatriculat Te poți intalni cu poliția cand te aștepți cel mai puțin. A aflat asta un baimarean de 60 de ani care a fost oprit de un echipaj al Biroului Rutier Baia Mare vineri, 14 iulie, pe strada Lupului din municipiu, avand permisul de conducere suspendat. Totodata, in urma testarii alcoolscopice a acestuia, a rezultat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat. Apoi, polițiștii Secției 1 Groși au depistat ieri, pe D.J. 182C, in localitatea Coaș, un ATV, care nu avea montate placuțe de inmatriculare: „Conducatorul acestuia a fost identificat ca fiind un barbat de 59 de ani din Baia Mare. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

