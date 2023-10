Stiri pe aceeasi tema

- O celebra tiktokerița din Atlanta, Statele Unite, s-a filmat in timp ce a mancat o porție de 48 de stridii, intr-un restaurant. Femeia se afla la o prima intalnire cu un barbat, iar reacția acestuia a fost una total neașteptata.

- Benjamin Netanyahu a afirmat, joi, intr-o conferința de presa comuna cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, ca Hamas ar trebui tratat „exact așa cum a fost tratat ISIS”. Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, declara ca Statele Unite vor susțin

- Ministrul Simona Bucura-Oprescu a primit miercuri, la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, delegația condusa de Ellen Germain, reprezentantul special al Departamentului de Stat din SUA pentru problemele privind Holocaustul. Discuțiile s-au axat pe felul in care este recunoscut statutul victimelor…

- Zi speciala la UPT! Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza vineri, 6 octombrie 2023, incepand cu ora 14:00, o conferința excepționala ce va avea loc in incinta amfiteatrului „Ioan Anton” din cadrul Facultații de Mecanica a UPT. Accesul este liber și deschis tuturor celor interesați sa participe.…

- Rusia a avut un schimb de opinii cu Statele Unite si Uniunea Europeana privind situatia din Nagorno-Karabah inaintea ofensivei ultrarapide a Azerbaidjanului in teritoriul respectiv, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, citata de Reuters ,…

- O femeie din Moscova este cautata de polițiști dupa o intalnire la restaurant. Barbatul cu care a ieșit la cafenea a reclamat-o ca nu a achitat jumatate din nota de plata, așa cum lui i s-ar fi parut firesc.

- Invitat in cadrul Panelului „Driving Bilateral Trade and Investment: Pathways to Transatlantic Collaboration”, ministrul Stefan-Radu Oprea a subliniat, in debutul discursului sau, momentul oportun pe care il traverseaza tara noastra, datorita pozitiei sale strategice. ”Importanta Marii Negre devine…

- Reprezentanti din Romania, Ucraina, Republica Moldova, alaturi de cei ai Comisiei Europene si ai Statelor Unite se reunesc vineri la Galati pentru a discuta despre solutii pentru exporturile ucrainene de cereale, ca urmare a iesirii Rusiei din Initiativa pentru cereale la Marea Neagra, informeaza News.ro.„In…